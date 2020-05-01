سفارة «واشنطن» لدى طرابلس: السفير الأميركي و«عقيلة صالح» اتفقا على احترام العملية الديمقراطية وتجنب المحاولات الفردية بقوة السلاح

تحادث السفير نورلاند، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم الخميس واتفقا على أهمية احترام العمليات الديمقراطية وضرورة تجنّب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية، أجمعا على عدم وجود حل عسكري في ليبيا ورفض عملية الامر الواقع وأهمية استمرار المفاوضات برعاية ألامم المتحدة. ورحب المستشار صالح بالسفير نورلاند وهنأه بثقة الولايات المتحدة ألامريكية وأهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن.

وناقش السفير نورلاند والمستشار صالح مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا. وأشار المستشار صالح في مبادرتة بأن الوقت قد حان لإنهاء الاقتتال بين الليبيين. وأكد السفير نورلاند على أهمية محاربة الإرهاب وحذر من خطر استمرار الصراع المسلحة الذي من شأنه توفيرمناخا لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

وبخصوص دعوة القوات المسلحة العربية الليبية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، أعرب السفير نورلاند عن أمله في أن يقوم الطرفان، بناءً عل ى هذا البيان بخطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار بالصيغة المتفق عليها في إطار آلية 5 + 5 في جنيف يوم 23 فبراير، وقال السفير نورلاند إنّ الولايات المتحدة تشجع جميع الأصوات الملتزمة التزاما حقيقيا بالسلام والاستقرار في ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد، وهنأ المستشار صالح على مشاركته في هذه العملية وأستمرارها.