أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند،

الجمعة، خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النوابـ عقيلة صالح، أن استمرار الصراع المسلح

في ليبيا من شأنه توفيرمناخا لإعادة تجميع التنظيمات الإرهابية في كل أنحاء البلاد.

وبحسب تدوينة للسفارة الأمريكية عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن نورلاند وعقيلة صالح اتفقا على عدم وجود

حل عسكري في ليبيا ورفض عملية الأمر الواقع وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم

المتحدة، مشيرة إلى أنهما ناقشا مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم

بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

وأعرب نورلاند عن أمله في أن يقوم طرفي النزاع في ليبيا،

بخطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف

دائم لإطلاق النار بالصيغة المتفق عليها في إطار آلية 5 + 5 في جنيف يوم 23 فبراير،

مؤكدًا أن بلاده تشجع جميع الأصوات الملتزمة التزاما حقيقيا بالسلام والاستقرار في

ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.

The post نورلاند لـ عقيلة صالح: استمرار الصراع سيوفر مناخا لعودة التنظيمات الإرهابية لأنحاء ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24