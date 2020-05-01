ديوان المحاسبة: إغلاق النفط رفع قيمة الدولار بنسبة 100%

نشر ديوان المحاسبة تقريراً يُوضّح تداعيات إغلاق الحقول النفطية ووقف التصدير منذ 18 من يناير الماضي من قبل ممثلين عن مجتمعات محلية في منطقة الهلال النفطي محتجين على سياسة حكومة الوفاق.

وقال الديوان إن تداعيات الإغلاق ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار بنسبة 100% في السوق السوداء حيث بلغت قيمته 6.300 دنانير، وشمل التقرير بيانات أظهرت بشكل تقديري تراجع احتياطيات المصرف المركزي من 63 مليار دولار إلى 50 مليار بسبب استمرار الإغلاقات.

وأشار التقرير الذي نُشر اليوم عبر المنصات الرسمية لديوان المحاسبة إلى أن الفاقد التراكمي من إنتاج النفط بلغ 100 مليون برميل منذ يناير أي ما يعادل 4 مليارات دولار، فيما توقع التقرير أن تبلغ الإيرادات للعام الجاري 6 مليارات دينار في حال استمرار الإغلاق بينما بلغت العام الماضي 31 مليار دينار.

وأوضح الديوان أن وقف التصدير دفع بالحكومة لخفض قيمة المرتبات فضلاً عن تأخر صرفها إلى جانب ضياع فرصة بيع النفط بـ55 دولار للبرميل في يناير بدلاً عن السعر الحالي الذي قدّره الديوان بـ20 دولارا مشيراً إلى إمكانية فقدان بعض الآبار نتيجة فقدان الضغط بها.

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