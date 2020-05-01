المنظمة الدولية للهجرة: جماعات الاتجار بالبشر تستغل الوضع الحالي في ليبيا لزيادة أنشطتها

زادت الظروف الأخيرة التي تعاني منها البلاد الوضع سوءا بالنسبة لآلاف المهاجرين المحتجزين في المراكز التابعة لمليشيات فائز السراج، دون أي مساعدة من المنظمات غير الحكومية.

وقالت صفاء مشحلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، في تصريحات صحفية إن جماعات الاتجار بالبشر تستغل الوضع الحالي لزيادة أنشطتها، لافتة إلى أن وضع المهاجرين في ليبيا أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى.

من جانبها، أبدت حنان صلاح، باحثة ليبية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تخوفها على المهاجرين في ظل تزايد أعداد مصابي كورونا في البلاد

وقالت حنان لموقع “إنفورمجرز” المهتم بشؤون المهاجرين: “لقد تم القضاء على النظام الصحي الليبي على مر السنين، وغير قادر على التأقلم مع الوضع الطبيعي”، متابعة: “نحن مقتنعون بأنه إذا بدأ هذا الوباء في الانتشار فعلا في ليبيا، فسيكون النظام الصحي الليبي مثقلاً بالكامل، وبما أن المهاجرين وطالبي اللجوء هم آخر من يتلقون الرعاية، أعتقد أنهم قد يكونون هم الأكثر معاناة.