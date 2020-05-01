عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان ضرورة تجنّب «المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح»

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الخميس، على أهمية احترام «العمليات الديمقراطية»، وضرورة تجنّب «المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح».

وبحسب بيان للسفارة الأميركية اليوم، اتفق نورلاند وعقيلة على عدم وجود حل عسكري في ليبيا ورفض عملية «الأمر الواقع»، وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، فيما أكد صالح أهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن.

وأعلن القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الإثنين الماضي، قبوله «التفويض الشعبي» لحكم البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات.

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وشدد الطرفان على ضرورة وفاء جميع المشاركين في مؤتمر برلين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

وأشار المستشار صالح إلى أنه شدد في مبادرته التي أطلقها قبل أيام على إنهاء الاقتتال بين الليبيين.

كان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعلن نهاية الأسبوع الماضي مبادرة سياسية من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وعبر صالح في كلمته التي أعلن من خلالها مبادرته السياسية عن أمله في أن تحظى المبادرة بدعم محلي ودولي، أنه «على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن»، متمنيا من زملائه «نواب الشعب أن يكونوا أول الداعمين لهذا المقترح».

وأكد السفير نورلاند على أهمية محاربة الإرهاب وحذر من خطر استمرار الصراع المسلح الذي من شأنه توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

وبخصوص دعوة «القوات المسلحة العربية الليبية» لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، أعرب السفير نورلاند عن أمله في أن يقوم الطرفان، بناءً على هذا البيان بخطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار بالصيغة المتفق عليها في إطار آلية (5 + 5) في جنيف يوم 23 فبراير.

وقال السفير نورلاند إنّ الولايات المتحدة تشجع جميع الأصوات الملتزمة التزاما حقيقيا بالسلام والاستقرار في ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.

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