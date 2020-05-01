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نشطاء وأعيان من مدينة سبها يعلنون تمسكهم بالاتفاق السياسي ورفضهم العودة للحكم العسكري

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد نشطاء وأعيان من مدينة سبها في بيان مشترك حمل اسم «ثوار17 فبراير» تمسكهم بـ«الاتفاق السياسي» الموقع في مدينة الصخيرات المغربية العام 2015، ونواتجه من المجالس الثلاثة النواب والدولة والرئاسي، كمرجعية للحل السياسي في ليبيا.

وأكد البيان على تمسك النشطاء والأعيان بشرعية «حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج»، ودانوا «القصف العشوائي المدمر بكل أنواع الأسلحة للمدنيين في طرابلس وتدمير البنية التحتية للعاصمة» كالمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

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وشدد البيان على رفض الأعيان والنشطاء التام للعودة إلى الحكم العسكري والتمسك بمدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور معتمد للبلاد.

وكان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر أعلن، الإثنين الماضي، قبوله «التفويض الشعبي» لحكم البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات، بعدما اتهمه بإدخال البلاد في «منزلقات خطيرة»، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، اقتراب تدشين إعلان دستوري يشتمل على خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • hameeeer carry zeroes
    There were no True rebels anywhere in Libya except the resilience city, Benghazi
    The proposal ya hameeer is temporary until the country stabilizes
    Also, ya hameeer , what did satanic Misrata(Turkey) do with the fair elections ya Hameeer
    Tripoli is flooded with top ISIS, Alnusra & diseased Turks and you agree with that, HAMEEEEER
    Also, how much did each of you receive in barely & cash ya Hameeeer

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