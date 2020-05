أعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن أسفه من الخرق المتكرر من جانب قوات

حفتر لمحاولات تثبيت هدنة في ليبيا.

The post مجلس الأمن يعرب عن أسفه من الخرق المتكرر لمحاولات تثبيت هدنة في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24