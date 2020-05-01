سفير مصر يبحث مع وزير بريطاني تطورات الوضع في ليبيا والشرق الأوسط

بحث السفير المصري في بريطانيا طارق عادل، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، تطورات عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها ليبيا، وكذلك القضية الفلسطينية في ضوء نتائج وقرار اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس.

وبحسب بيان للخارجية المصرية اليوم، فإن كليفرلي نقل تعازي الحكومة البريطانية في «استشهاد وإصابة عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية في العمل الإرهابي الغادر الذي وقع في بئر العبد بشمال سيناء أمس».

كما عبر وزير الدولة البريطاني من ناحية أخرى، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الحكومة المصرية بالموافقة على السماح بتصدير شحنة زي عمليات معقم إلي بريطانيا، لمساعدة الأطقم الطبية في المستشفيات البريطانية في تصديها لوباء كورونا والحاجة الماسة لهذه المستلزمات الطبية.

ووصل أمس للأراضي البريطانية الدفعة الأولي من شحنة زي العمليات المعقم، والتي تبلغ 100 ألف من إجمالي 300 ألف زي.

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