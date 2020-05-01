مصطفى الزايدي: الصخيرات لم تكن اتفاقاً ومجلس النواب لم يوقعها

قال مصطفى الزايدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية والقيادي بالنظام السابقإن وثيقة الصخيرات التي أعلنها برناندينيو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم الأسبق ، لم تكن اتفاقا بين أطراف ، بل في أحسن أحوالها ملخص لمفاوضات غير مباشرة بين عدد من الشخصيات الليبية ، التي ذكرتنا بمفاوضات غوار الطوشي في مسلسل الدغري المشهور !!.

وتابع على حسابه الشخضى بموقع الفيسبو، وقد وقعت بأحرف أولى من مجموعة أشخاص لم يمثلوا أحداً ، فمجلس النواب الطرف الأهم لم يوقعها ، وتعدد صيغها وملحقاتها حتى تشابهت على الناس ، نفذ منها بند واحد بشكل منقوص وهو تشكيل مجلس رئاسي من تسعة بقى منهم أربعة ورئيس .

وأضاف الزايدي، تسمى خطأً اتفاقاً ، وتبناها مجلس الأمن الذي لم يهتم سوى برئيس المجلس الذي أختصر في شخصه الصخيرات كلها بنسخها العديدة وملحقاتها المتعددة التي لم يطلع عليها إلا القلة، ومدتها القانونية سنة ونصف ، ولها ٣ سنوات ونصف تعمل على الأحمر بلغة المصارف !!، والتساؤل كيف ينظر اليها البعض وكأنها عصا موسى السحرية !!؟