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مصطفى الزايدي: الصخيرات لم تكن اتفاقاً ومجلس النواب لم يوقعها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مصطفى الزايدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية والقيادي بالنظام السابقإن وثيقة الصخيرات التي أعلنها برناندينيو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم الأسبق ، لم تكن اتفاقا بين أطراف ، بل في أحسن أحوالها ملخص لمفاوضات غير مباشرة بين عدد من الشخصيات الليبية ، التي ذكرتنا بمفاوضات غوار الطوشي في مسلسل الدغري المشهور !!.

وتابع على حسابه الشخضى بموقع الفيسبو، وقد وقعت بأحرف أولى من مجموعة أشخاص لم يمثلوا أحداً ، فمجلس النواب الطرف الأهم لم يوقعها ، وتعدد صيغها وملحقاتها حتى تشابهت على الناس ، نفذ منها بند واحد بشكل منقوص وهو تشكيل مجلس رئاسي من تسعة بقى منهم أربعة ورئيس .

وأضاف الزايدي، تسمى خطأً اتفاقاً ، وتبناها مجلس الأمن الذي لم يهتم سوى برئيس المجلس الذي أختصر في شخصه الصخيرات كلها بنسخها العديدة وملحقاتها المتعددة التي لم يطلع عليها إلا القلة، ومدتها القانونية سنة ونصف ، ولها ٣ سنوات ونصف تعمل على الأحمر بلغة المصارف !!، والتساؤل  كيف ينظر اليها البعض وكأنها عصا موسى السحرية !!؟

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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