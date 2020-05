العقوري: الوضع الذي وصلت إليه ليبيا سببه عدم الالتزام بنود الاتفاق السياسي كاملة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، الجمعة، إن مجلس النواب أعرب أكثر من مرة عن اعتراضه على عدم تنفيذ بعض البنود الهامة في الاتفاق السياسي، لافتا إلى أن بعض هذه البنود التي لم تنفذ تتضمن الترتيبات الأمنية، مؤكدا أن الوضع الحالي الذي وصلت إليه ليبيا هو نتيجة عدم الالتزام هذا.

وأضاف العقوري، في تصريحات صحفية، أن المجلس عبر أكثر من مرة عن الحاجة لبدء حوار جديد، بأفكار جديدة، تؤدي إلى وضع حلول ناجعة تعيد الاستقرار إلى ليبيا.

