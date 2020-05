منظمة حقوقية: استهداف الأحياء السكنية جريمة حرب صريحة تنتهك القانون الدولي والإنساني

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن استهداف الأحياء

والمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، والمرافق المدنية والطبية والعاملون في

المجال الصحي والطبي، جريمة حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى

مع الأعراف الدولية.

وأدانت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعرض عدد من منازل المواطنين في منطقة زناته

ببلدية سوق الجمعة بمدينة طرابلس للقصف العشوائي، الأمر الذي تسبب في مقتل اثنين من

المدنيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضحت اللجنة أن هذه الهجمات العشوائية الأخيرة، سبب رئيسي

في تصاعد أعداد الضحايا والمصابين من المدنيين، والذين من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال

والنساء والعجزة والمسنين، مؤكدة أن الابرياء والمدنيين في ليبيا يواصلون دفع الثمن

الأغلى مع استمرار العنف وتصاعد وتيرته واتساع نطاقه.

وجددت اللجنة مناشدتها لجميع أطراف النزاع باحترام التزاماتها

الإنسانية والقانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وعدم الإستمرار في استهداف المدنيين

والأهداف والمرافق المدنية والأحياء والمناطق السكنية، وكذلك عدم استهداف المرافق الصحية

والطبية والعاملين فيها، مشددة على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات أينما كانوا،

داعية جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك

منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية.

