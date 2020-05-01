عطل تقني بمنفذ رأس أجدير يتسبب فى توقف رجوع تونسيين لبلادهم

طرأ عطل تقني على منظومة الأجانب التابعة لمصالح الجمارك الليبية بمنفذ رأس أجدير البري، تسبب فى توقف عودة عدد من المواطنين التونسيين عالقين في ليبيا.

وتم تأجيل عملية فتح البوابة الحدودية إلى وقت لاحق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إصلاح العطل المذكور، بعدما كان من المقرر أن يتم فتح المعبر الحدودي برأس جدير صباح اليوم الجمعة والسماح بعودة عدد من المواطنين التونسيين العالقين بليبيا إلى تونس.

وكانت تونس قد أغلقت حدودها مع ليبيا في مارس الماضي ضمن إجراءاتها الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وقد سبق وأن عاد مئات التونسيين العالقين في ليبيا إلى ديارهم، منتصف أبريل الماضي بعد المرور عبر معبر راس أجدير الحدودي .