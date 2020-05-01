تفاصيل ما اتفق عليه السفير الأمريكي مع عقيلة صالح

ترجمة سامر أبووردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 May, 2020

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية، نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اتفق الجانبان على أهمية احترام العملية الديمقراطية وضرورة تجنب ما وصفه البيان بـ “المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا السياسي باستخدام القوة المسلحة من جانب واحد”، وناقشا السفير متابعة مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

وتعليقا على دعوة الجيش الليبي لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان ، أعرب السفير نورلاند عن أمله في أنه بناء على هذا البيان ، يمكن للأطراف اتخاذ خطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل وقف دائم لإطلاق النار بصيغة (5 + 5) ، التي يسرتها البعثة الأممية في جنيف في 23 فبراير الماضي.

وقال: “إن الولايات المتحدة تشجع جميع الأصوات الملتزمة بصدق بالسلام والاستقرار في ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد، مشيرا إلى أهمية مكافحة الإرهاب وخطر استمرار الصراع في فتح المجال أمام العناصر الإرهابية لإعادة التجمع في جميع أنحاء البلاد.

كما اتفاق نورلاند وصالح على أنه “لا يوجد حل عسكري في ليبيا، بشأن رفض نهج فرض الحقائق على الأرض، وعلى أهمية استمرار المفاوضات التي تيسرها البعثة”، وفق نص البيان

وأشار صالح في مبادرته إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مؤكداً أهمية المشاركة المشتركة والبناءة بين ليبيا وواشنطن.