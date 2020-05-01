صالح: المبادرة تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية بأقل الأضرار

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه لا وجود لأي تعارض بين مبادرة رئاسة مجلس النواب والقائد العام المشير خليفة حفتر، حول ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين رئاسة مجلس النواب والقوات المسلحة.

وأضاف صالح في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن المبادرة التي قدمها تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية بأقل الأضرار، مشيرا إلى أن المبادرة تستند إلى واقع وطبيعة المجتمع الليبي، المركب أصلا من ثلاثة أقاليم.

وأوضح صالح أن الوضع في ليبيا صعب جدا، خاصة من الناحية الاقتصادية التي يعاني منها المواطن كل يوم، ما يوجب على جميع الأطراف البحث عن حل عملي بجهود محلية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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