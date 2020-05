استكملت فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي البيضاء، الكشف عن جميع نزلاء ” فندق هديل” العائدين من الخارج.

وأكد مركز الرصد والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية بالبيضاء، أن فرق الرصد قامت بسحب عينات من 59 شخصا عائد من الخارج لإجراء تحليل فيروس كورونا والتأكد من سلامتهم.

