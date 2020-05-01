إذا كان جادًا في الحل السياسي .. الحصادي يجب على صالح سحب صفة قائد الجيش من حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، منصور الحصادي، اليوم الجمعة، إنه على رئيس مجلس النواب في طبرق المستشار عقيلة صالح إذا كان جادًا في إيجاد حل سياسي إعلان أن المشير خليفة حفتر ليس قائدًا أعلى للجيش وفق الاتفاق السياسي.

الحصادي أضاف – في تصريحات لـ”شبكة الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين – أن ذلك الأمر مهم إذا كان صالح يريد أن يسهم في إنقاذ ليبيا ويُسجل موقفًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون تحت السلطة المدنية، ولا يمكن اختزال مؤسسة الجيش في شخص بعينه.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال إن مجلس النواب يعتبر السلطة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها العالم، متخوفا من اجتماع نواب طرابلس في العاصمة واتخاذ قرارات خطيرة جدا ليست في صالح التضحيات التي قدمت، بحسب تعبيره.

صالح انتقد ، خلال لقائه مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين، الذين تسرعوا في إصدار تفويض لخليفة حفتر، مؤكدًا أن التفويض يأتي من أشخاص يملكون سلطة وليس لمن لا يملكونها، مشيرًا إلى أهمية دعم مجلس النواب حتى يستطيع ردع التدخلات الخارجية، موضحًا استمرارهم في دعم القوات المسلحة لتحرير العاصمة.

ولفت إلى ضرورة إقرار المجتمع البرقاوي الأمور المهمة التي تُفرض على مجلس النواب وخليفة حفتر كحل سياسي يقبل في الداخل والخارج، قائلا “نحن مع المسار الصحيح لبناء دولتنا”، منتقدا إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، بما يعني أنه كان يعترف به خلال السنوات الماضية وهذا ما اعتبره ناتج عن قلة خبرته السياسية.

وأعلن عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين، الأربعاء، أن مجلس النواب في طبرق، هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من عمداء البلديات، لرئيس مجلس عقيلة صالح، بمقر إقامته بمدينة القبة.

وذكر مجلس النواب في بيان له، أن اللقاء تناول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، ومبادرة صالح التي أعلنها خلال الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وحسب البيان، أكد الحاضرون، تأييد مجلس النواب، وأنه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة عقيلة صالح، بالإضافة إلى تأييدهم للجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف، رفض التدخل التركي السافر في ليبيا.

واقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

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