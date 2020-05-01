تسكين القادمين من مصر في منتجعات خاصة بمدينة شحات للحجر الصحي

تابعت لجنة مكافحة وباء كورونا في بلدية شحات، مهمة وصول جميع العالقين العائدين من مصر عبر منفذ أمساعد البري إلى البلدية الذين بلغ عدد 73 مواطن قسموا على دفعتين، وكان فى استقبالهم عادل سعيد عمر مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية شحات.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، الدفعة الأولى وصلت لمدينة شحات ظهر أمس الخميس، فيما ستصل الدفعة الثانية التي تضم بقية العالقين في وقت لاحق، وتم البدء في تسكين العالقين وفق خطة صحية من فريق الرصد في منتجعات خاصة بمدينة شحات للحجر الصحي تبرع بها المواطنين ووفرت فيها جميع سبل الراحة.