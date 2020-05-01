مقتل الإرهابي “أحمد أبو سعد” ضمن صفوف الميليشيات في طرابلس

طرابلس-العنوان

نعى سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، مقتل “أحمد أبو سعد” رئيس مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى والعضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين.

وقُتل أبوسعد أثناء مشاركته في صفوف مجموعات الوفاق المسلحة في الاشتباكات ضد الجيش الوطني بمحور وادي الربيع في العاصمة طرابلس، حسب مصادر عسكرية.

ونعى الساعدي الأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، “أبو سعد” في بيان عبر صفحته بـفيسبوك اليوم الجمعة، قائلاً: “في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، اختاره الله ليكون من الشهداء بإذن الله”.

كما نعت قناة التناصح القريبة من الجماعات الإرهابية مقتل “أبو السعد” قائلة: “استشهد اليوم الجمعة 8 رمضان الشيخ أحمد أبو سعد أحد أعيان وحكماء تاجوراء جراء سقوط قذيفة بمحور وادي الربيع دفاعا عن العاصمة طرابلس” على حد قولها.