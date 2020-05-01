صالح ونورلاند يبحثان عددا من الملفات أهمها الهدنة والعودة للمفاوضات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند هاتفيا، عددا من الملفات، وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن الجانبان اتفقا على أهمية احترام العمليات الديمقراطية وضرورة تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

السفارة أشارت إلى أن الطرفين ناقشا مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

وأعرب نورلاند عن أمله في أن يقوم طرفا الأزمة بناء على الهدنة التي أعلنها الجيش بخطوات جادة والعودة إلى المفاوضات في إطار عملية خمسة زائد خمسة، مؤكدا على أهمية محاربة الإرهاب، ومحذرا من خطر استمرار القتال الذي من شأنه توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

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