مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية.. عمل دؤوب ومجهودات جبارة

تقرير

يواصل مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية تنفيذ مهامه بشكل يومي، رغما عن كل الظروف والمعيقات، لحفظ الأمن الغذائي والدوائي، فهو لا يتوقف عند مدينة، لأنه يعمل على مستوى المناطق في ليبيا.

ويبذل المكتب جهودا كبيرة في الكشف عن أي مواد غذائية أو دوائية غير صالحة للاستعمال، ولم يقتصر دوره على الرقابة فقط، بل يعمل المكتب أيضا على توعية المجتمع من مخاطر استخدام المواد المحظورة.

وأعلن مكتب الرقابة الجفارة وضمن جولاته التفقدية، عن إعدام الكميات المضبوطة من الأدوية منتهية الصلاحية وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها، بعد أن تم ضبطها بمستشفى الماية القروي، وتمت مصادرتها وإحالتها للجنة الإتلاف.

وفي مدينة سبها، تفقد فرع المكتب بالمدينة، الصيدليات وأعلن إثر الزيارة، عدم وجود ترخيص، وعدم وجود شفاط الهواء ببعض الصيدليات أو غياب تهوية بالمخازن، بل تجاوز الأمر ذلك بعدم وجود شهادات صحية للعاملين بإحدى الصيدليات، وتمت إحالة المخالفات إلى الحرس البلدي فرع سبها.

أما عن العاصمة، فقد قام مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة لجنة مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي بزيارة لأحد محال بيع اللحوم بمنطقة عرادة، وأظهرت نتائج الزيارة عدم التزامه بالتوصيات الصحية، نظرا لغياب ثلاجات التبريد وغياب النظافة والتبريد، إضافة إلى الخلط بين اللحوم والدواجن المجمدة داخل ثلاجات التبريد.

وفي نالوت، قام مفتشو مكتب وازن للرقابة على الأغذية والأدوية بجولة تفتيشية رفقة مركز الحرس البلدي نالوت، إلى أحد المخابز، نتج عنها اكتشاف عدم الاهتمام بالنظافة داخل المخبز، ولا النظافة الشخصية، مع وجود قوارض بالمخزن الخاص داخل المخبز.

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