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بلدي أبوسليم يقدم دعما لفرق الرصد والتقصي

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم المجلس البلدي أبوسليم دعما طبيا لفرق الرصد والتقصي التابعين للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمكتب الخدمات الصحية في البلدية للرفع من جاهزيتها لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت البلدية وعبر حسابها على فيسبوك أنها قدمت للفرق الطبية الملابس الوقائية والكمامات الطبية والكحول والمطهرات وآلات الرش الخاصة بالتعقيم. في إطار مساعي البلدية للرفع من جاهزية فرق الرصد بصفتهم المشرفين بمكتب خدمات البلدية الصحي لمكافحة وباء كورونا، ضمن عمل فريق الأزمة والطوارئ أبوسليم للرفع من جاهزية البلدية ودعم هذه الفرق لمتابعة الوضع الوبائي بداخل نطاقها الإداري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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