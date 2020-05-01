الجهاني: الحرب الحقيقية هي الدفاع عن برقة وحماية مكتسباتها

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن الحرب الحقيقية هي الدفاع عن الحدود الإدارية لبرقة وحماية المكتسبات والالتفات لإعادة الإعمار وتقديم الخدمات وتصحيح المسارات والعمل بالمسار السياسي والحوار وإن القوة التفاوضية ولوبيات الضغط لا يمكنها أن تحقق انتصارات على الأرض إلا بتناغم واتحاد القوة السياسية والعسكرية والشعبوية ،في إشارة للنظام الفيدرالي.

وأشار الجهاني في منشور له عبر حسابه إلى أنه تابع الآراء المتباينة والتعليقات عما يحدث من تطورات في البلاد قائلا إن الحديث ليس عن الهدنة أو رفضها أو استمرار الحرب مشيرا إلى أنه قال رأيه قبل انطلاق العمليات العسكرية وتحت قبة البرلمان وعبر الإعلام منوها بأن العبرة بالنتائج بعدما تخطت الحرب القائمة عام كاملا، مضيفا أن الهروب إلى الأمام لا يزيد الأمور إلا تعقيدا وخسائر بشرية واقتصادية وزيادة للتدخلات الأجنبية والتي تجني من ذلك مكاسب لن تتوقف إلا باستعمال الارادة الوطنية والحكمة الرشيدة.

وتابع الجهاني بالقول لماذا الجيش وافق في حين رفضها الطرف الآخر، ثم أكمل أنه لا يمكن هنا الحديث عن تكهنات وتفسيرات لكن البحث عن النتيجة بنهاية المطاف وهو استمرار الحرب والنزيف الدموي، والعامل الزمني القادم بالمدى القريب والبعيد هو ما سوف يوضح النتائج وإحصاء الخسائر،مشيرا إلى أن المسار السياسي يقلل الخسائر ويعد بالمكاسب ولو تأخر فلا مجال للمناورة و ذرف الدموع على الماضي بل التقدم إلى الأمام ولو ببطء.

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