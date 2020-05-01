اخبار ليبيا الان

وحدات الجيش تصد هجوما للميليشيات في محور عين زارة وتغنم مدرعتين

تم النشر منذُ 23 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة تمكن وحدات الجيش من سحب مدرعتين للميليشيات، إحداها من نوع كيربي وذلك بعد صدهم لمحاولة فاشلة للتقدم في محور عين زارة صباح اليوم الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • متي تتحول بياناتكم من لقد صدينا هجوم للمليشيات الي لقد هجمنا علي وكر المليشيات ومزقناهم كل ممزق فهل كم مرتزق سوري جبان وكم ميسره من ميسرات اردوغان تجعل للملشيات رفعه وعلو شأن مستحيل للعين ان تعلو علي حاجبها فالعلو والرفعه للجيش الليبي الذل الخسران لاذناب اردوغان فقد عهدنا علي جيشنا المغوار الانقضاض علي الخونه ليلاً وفي وضح النهار فالي الامام

    رد