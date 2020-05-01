وحدات الجيش تصد هجوما للميليشيات في محور عين زارة وتغنم مدرعتين

أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة تمكن وحدات الجيش من سحب مدرعتين للميليشيات، إحداها من نوع كيربي وذلك بعد صدهم لمحاولة فاشلة للتقدم في محور عين زارة صباح اليوم الجمعة.
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متي تتحول بياناتكم من لقد صدينا هجوم للمليشيات الي لقد هجمنا علي وكر المليشيات ومزقناهم كل ممزق فهل كم مرتزق سوري جبان وكم ميسره من ميسرات اردوغان تجعل للملشيات رفعه وعلو شأن مستحيل للعين ان تعلو علي حاجبها فالعلو والرفعه للجيش الليبي الذل الخسران لاذناب اردوغان فقد عهدنا علي جيشنا المغوار الانقضاض علي الخونه ليلاً وفي وضح النهار فالي الامام
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