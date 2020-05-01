وحدات الجيش تصد هجوما للميليشيات في محور عين زارة وتغنم مدرعتين

أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة تمكن وحدات الجيش من سحب مدرعتين للميليشيات، إحداها من نوع كيربي وذلك بعد صدهم لمحاولة فاشلة للتقدم في محور عين زارة صباح اليوم الجمعة.

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