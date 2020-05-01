تركيا ترد على اتهامات إماراتية تتعلق بسياستها في ليبيا

ردت تركيا على اتهامات إماراتية تتعلق بسياساتها في ليبيا، مجددة دعمها لحكومة الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية، قائلة إنها «تقف مع الشرعية».

ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الإمارات إلى «التخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد أنقرة»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأمس الخميس، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا اتهمت فيه تركيا بـ«عرقلة فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا».

وقال أقصوي إن بلاده تدعم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «وليس.. تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز».

وجاء البيان الإماراتي ضمن جملة ردود الأفعال الدولية على إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وقبول «تفويض الشعب لإدارة البلاد»، حيث رفضت أميركا ودول الاتحاد الأوروبي حل الأزمة بـ«القرارات الأحادية»، كما تمسكت مصر وتونس والجزائر بالحل السياسي

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