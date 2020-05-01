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تركيا ترد على اتهامات إماراتية تتعلق بسياستها في ليبيا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ردت تركيا على اتهامات إماراتية تتعلق بسياساتها في ليبيا، مجددة دعمها لحكومة الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية، قائلة إنها «تقف مع الشرعية».

ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الإمارات إلى «التخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد أنقرة»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأمس الخميس، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا اتهمت فيه تركيا بـ«عرقلة فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا».

وقال أقصوي إن بلاده تدعم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «وليس.. تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز».

وجاء البيان الإماراتي ضمن جملة ردود الأفعال الدولية على إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وقبول «تفويض الشعب لإدارة البلاد»، حيث رفضت أميركا ودول الاتحاد الأوروبي حل الأزمة بـ«القرارات الأحادية»، كما تمسكت مصر وتونس والجزائر بالحل السياسي

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المعتوه التركى كذاب اشر فالشرعية فى ليبيا حاليا هى مجلس النواب المنتخب من الشعب والجيش الوطنى المنشأ بقرار منه بنصاب قانونى وقبل انتهاء صلاحية المجلس ولا يجوز لاحد تغيير قائد الجيش الا من خلال رئيس او برلمان جديد منتخب وليس برلمان تيسير اعمال حاليا اما تركيا فتعلم انها على باطل فاذا كان العالم يعترف بمجلس النواب الذى رفض اتفاقيتكم مع السراج الذى انتهت صلاحيته طبقا لاتفتاق الصخيرات ولم يعد شرعى ولا يحق له توقيع اى اتفاق ولهذا فلا شأن لتركيا ببلد عربى تربطه اتفاقية دفاع مشترك مع كل الدول العربية ومن حق الامارات ومصر واى دولة عربية دعم الجيش الوطنى ان طلب ذلك

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  • اتفاق الفنكوش بين السراج واردوغان لان الاثنان لا شرعية لهما اردوغان فى تركيا زور شهادة جامعية ليستوفى شرط الترشح للرئاسة لانه حاصل على دبلوم فقط ومن استخفافه بالشعب التركى فانه قدم صورة من الشهادة وختمها طبق الاصل لموظفة شهدت زور حيث ان تاريخ تخرجه بالشهادة يسبق تاريخ انشاء كلية الاقتصاد جامعة مرمرة ولهذا اول ما تولى السلطة الغى هذا الشرط اما السراج فصلحيته منتهية من سنتين واصبح مسموم يجب اعدامه

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