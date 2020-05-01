بسبب عدم الإجماع على أحد .. غوتيريش: تأخرنا في تعيين مبعوث أممي لليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يتعامل بنشاط مع المرشحين الذين يتم النظر إليهم في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويأمل أن يتم التعيين قريبًا جدًا.

غوتيريش أضاف ، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، عندما سُئل عن اسم خليفة سلامة قائلاً “نأمل أن يكون ذلك ممكنًا في المستقبل القريب، لن أعطي أسماء، لكننا نشارك بنشاط في مشاورات مع بعض الأسماء وآمل أن يسمح لنا ذلك بحل هذه المشكلة بسرعة كبيرة”.

وتابع “أيضًا الأمم المتحدة واجهت تأخيرًا في تعيين مرشح بسبب الصعوبات التي واجهتها في التوصل إلى إجماع ضروري”.

وأعلن غسان سلامة، في الثاني من مارس الماضي، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إعفائه من مهمته في ليبيا، آملاً تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وعقب الاستقالة، تم تعيين نائبته ستيفاني ويليامز مبعوثًا خاصًا بالنيابة لليبيا.

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