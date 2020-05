خارجية النواب تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودًا مصريين شمال سيناء

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الهجوم

الإرهابي الذي استهدف جنودًا مصريين جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكدت اللجنة في بيان لها على تضامن مجلس النواب مع جمهورية مصر العربية شعبًا وحكومة، مشيرة إلى حرصها الشديد على التعاون المشترك من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد استقرار وازدهار المجتمعات في دول المنطقة.

