“دغيم”: أؤيد تفويض الجيش.. ونتمسك بمبادرة عقيلة صالح مع إضافة استحقاقات المرحلة

نفى عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، شائعات التحاقه بالكتلة البرلمانية في طرابلس (أعضاء المجلس المنشقين، والموالين لفائز السراج)، مشددا على بطلان انعقاد مجلس النواب خارج مقره الدستوري في بنغازي، إلا في الحالات المنصوص عليها وفقا للإعلان الدستوري.

وأشاد دغيم في بيان له، اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، بالحراك والتفويض الشعبي للقيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة البلاد، مؤكدا دعمه لطرح الجيش خارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة طالما لا تمس مجلس النواب.

وقال دغيم في بيانه إن “مجلس النواب ألغى صداقته مع الاتفاق السياسي (الصخيرات) منذ جلسة 4 يناير 2020، بمدينة بنغازي، مع إدراكنا أن ذلك لن يلغى حقيقة أنه قرار دولي ملزم للأسف”.

وأضاف: “بعد إعلان القيادة العامة قبولها الهدنة الإنسانية قإنه من الضرورة دعم مبادرة رئيس مجلس النواب، والتي تقوم على فلسفة الآباء المؤسسين، وتجربة تأسيس ليبيا واستقلالها، والذي حدث في ظروف مشابهة، كونها تقوم على تأسيس سلطات توافقية عبر المجمعات الانتخابية لكل إقليم على حدة، وصياغة جديدة لدستور توافقي، بدل مسودة المغالبة والتدليس والتزوير الباطلة بأحكام قضائية، والصادرة عن هيئة دستور منتهية الولاية، إلا أن هذه المبادرة تنقصها استحقاقات المرحلة”.

ودعا دغيم رئيس مجلس النواب إلى إضافة الاستحقاقات التالية بمبادرته السياسية، بالنص على التمسك بالمادة 188 من دستور الاستقلال والتأسيس، وضرورة الاتفاق على عاصمة إدارية جديدة ومحايدة للمرحلة الانتقالية، مع التأكيد على التمسك بالجيش عبر التمسك بقائد الجيش الذي أثبت جدية وقدرة لبناء الجيش لم تتوفر طيلة سنوات فبراير ولن تتوفر.