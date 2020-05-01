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خارجية النواب: نستنكر الحادث الإرهابي ضد جنود مصريين بسيناء

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي الحادث الإرهابي الذي استهدف عسكريين مصريين في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وعبرت اللجنة البرلمانية خلال بيان لها اليوم الجمعة عن تعازيها لعائلات الجنود وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مؤكدة على تضامن مجلس النواب الليبي مع جمهورية مصر العربية شعبا وحكومة، وحرصه على التعاون المشترك من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.

ووقع الهجوم أمس الخميس جنوبي مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، وقال الجيش المصري إن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبة مدرعة، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق اليوم الجمعة مسؤوليته عن الهجوم.

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الجيش المصري الحادث الإرهابي تنظيم داعش سيناء مجلس النواب الليبي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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