اخبار ليبيا الان

بعد لقائه بعدد من الضباط .. “بادي”: نحن بحاجة إلى تعبئة شاملة لصد قوات حفتر وتحقيق النصر

تم النشر منذُ 23 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، اليوم الجمعة، بعدد من الضباط الذين كانوا في زيارة لما وصفها بـ”تبة الصمود”، قائلاً “نرحب بكم بين أبنائكم الذين يتواجدون دائمًا في الوقت المناسب”.

بادي أضاف ، في كلمة مرئية له “نرى اليوم كل ثوارنا ومُقاتلينا صامدين في الثغور وفي هذا الرباط، وساعة رباط في سبيل الله تعدل قيام ليلة القدر أمام الحجر الأسود، ومن ثم نُحيي الشباب في صمودهم وثباتهم ونقول لأهلنا في كل مكان، عليكم بأن تكونوا في مستوى المسؤولية، حسب وصفه”.

وأكد بادي، أن ليبيا الآن تمر بمرحلة صعبة وخطيرة، قائلاً “نحن بحاجة إلى تعبئة شاملة وإلى وقفة مع الرجال الذين يصدون دائمًا كل عدوان وكل مؤامرات، فبلادنا مُستهدفة من الخارج وتحولت إلى حلبة صراع بين الدول”.

وطالب بادي في كلمته، بالثبات واختيار القادة بتميز، وعدم التهاون في هذه الفترة تحديدًا، لافتاً  “في أي وقفة من المواقف وأي خذلان من أي مسؤول يجب أن يُحاسب”.

واختتم “على ثوارنا وأبطالنا وضباطنا وقادتنا أن نتعاون جميعًا ونوصل الصفوف والنصر سيكون قريبًا وخطوة بخطوة سنبنى بلادنا على الحق وعلى الشفافية والعدل، حسب قوله”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اى رباط ياحمار رباط كوندرة الرباط الحقيقى يكون ضد العدو الصهيونى وليس لصالح الصهاينة بتوكيل من قطرائيل هى من تدفع لكم لقتال الجيش العربى الليبى المسلم به خيرة شباب المسلمين فى جهاد دفاعا عن اموال واعراض الشعب الليبى من خوارج العصر حثالة المجتمعات شر خلق الله كما وصفهم رسول الله ولو كان اى كلب من كلاب النار الاشرار يستطيع الكلام بعد مامات لحذركم من سوء الخاتمة ومخالفة امر رسول الله حيث
    – أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقالَ: ألَا تَدْرُونَ أيُّ يَومٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: حتَّى ظَنَنَّا أنَّه سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، فَقالَ: أليسَ بيَومِ النَّحْرِ قُلْنَا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أيُّ بَلَدٍ هذا، أليسَتْ بالبَلْدَةِ الحَرَامِ قُلْنَا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، وأَبْشَارَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فإنَّه رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَن هو أوْعَى له فَكانَ كَذلكَ، قالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابنُ الحَضْرَمِيِّ، حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بنُ قُدَامَةَ، قالَ: أشْرِفُوا علَى أبِي بَكْرَةَ، فَقالوا: هذا أبو بَكْرَةَ يَرَاكَ، قالَ عبدُ الرَّحْمَنِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عن أبِي بَكْرَةَ، أنَّه قالَ: لو دَخَلُوا عَلَيَّ ما بَهَشْتُ بقَصَبَةٍ.

    الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

    رد

  • حرق المطار وحرق خزانات النفط وعميل اخواني لتركيا وقطر وانقلب على صندوق الانتخاب مع زمرة ما يسمى فجر ليبيا الإرهابية ولا زال يتشدق هذا القبيح زورا وبهتانا بكلمات حق اريد بها باطلا فلعنة الله على هذا اللص الحرامي صعلوك الصعاليك .

    رد