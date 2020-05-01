بعد لقائه بعدد من الضباط .. “بادي”: نحن بحاجة إلى تعبئة شاملة لصد قوات حفتر وتحقيق النصر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، اليوم الجمعة، بعدد من الضباط الذين كانوا في زيارة لما وصفها بـ”تبة الصمود”، قائلاً “نرحب بكم بين أبنائكم الذين يتواجدون دائمًا في الوقت المناسب”.

بادي أضاف ، في كلمة مرئية له “نرى اليوم كل ثوارنا ومُقاتلينا صامدين في الثغور وفي هذا الرباط، وساعة رباط في سبيل الله تعدل قيام ليلة القدر أمام الحجر الأسود، ومن ثم نُحيي الشباب في صمودهم وثباتهم ونقول لأهلنا في كل مكان، عليكم بأن تكونوا في مستوى المسؤولية، حسب وصفه”.

وأكد بادي، أن ليبيا الآن تمر بمرحلة صعبة وخطيرة، قائلاً “نحن بحاجة إلى تعبئة شاملة وإلى وقفة مع الرجال الذين يصدون دائمًا كل عدوان وكل مؤامرات، فبلادنا مُستهدفة من الخارج وتحولت إلى حلبة صراع بين الدول”.

وطالب بادي في كلمته، بالثبات واختيار القادة بتميز، وعدم التهاون في هذه الفترة تحديدًا، لافتاً “في أي وقفة من المواقف وأي خذلان من أي مسؤول يجب أن يُحاسب”.

واختتم “على ثوارنا وأبطالنا وضباطنا وقادتنا أن نتعاون جميعًا ونوصل الصفوف والنصر سيكون قريبًا وخطوة بخطوة سنبنى بلادنا على الحق وعلى الشفافية والعدل، حسب قوله”.

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