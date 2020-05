أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا ببلدية الزاوية، الجمعة، سلبية نتائج تحاليل 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا، حيث أثبتت النتائج أن الحالات خالية من الفيروس.

The post لجنة مكافحة كورونا بالزاوية تعلن سلبية 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24