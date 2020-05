ميناء بنغازي يستقبل 3 سفن محملة بالبضائع والسيارات

استقبل ميناء بنغازي البحري، الجمعة، سفينة نقل الحاويات “سان دسكڤري” الوكيل الملاحي لشركة نيبتون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 46 حاوية بضائع منوعة.

وأضافت إدارة الميناء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الميناء استقبل أيضا السفينة “محمد بي” الوكيل الملاحي لشركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10500 طن من مادة الأسمنت “أكياس”، بالإضافة إلى سفينة نقل السيارات “نيبتون إيقل” الوكيل الملاحي لشركة الوكيل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 161 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

