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السويحلي: الهدنة التي تؤدي إلى تحسين قدرات قوات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل لا معنى لها

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

علّق الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، على إعلان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بدء هدنة إنسانية في ليبيا، استجابة للدعوات من الدول التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان.

السويحلي قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الهدنة التي تؤدي إلى تحسين قدرات قوات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل، لا معنى لها ولا نحتاجها”.

‏وذكر“الحوار يكون فقط مع شركاء الوطن المؤمنين بالحل السياسى، والتوافق وعدم الإقصاء هما شرطان لضمان الاستقرار في ليبيا، وهذه الحرب بأثمانها الباهظة، يجب أن تكون آخر الحروب”.

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  • اى انسحاب ياحمار لجيش وطنى مكلف من نواب الشعب بقرار رسمى وبنصاب قانونى لصالحة نفايات بشرية جلبها اردوغان لطرابلس لتستعبد اهل طرابلس ورفض المصاريت دخولها عندهم لانه سيئة السمعة لا تراعى الحرمات تنهب وتغتصب النساء ولانك ديوث خائن للوطن لا تعرف معنى الجهاد عند الجيش الوطنى والهدنة هدفها حقن الدماء والجيش قوى بما يكفى ولا يحتاج لهدنة اصلا وقادر على الرد وسحق المهاجمين وراينا اليوم نعى خوانك لكبير خرفان طرابلس وراينا غنم مدرعتين منهم واحد لميس تركى فى عين زارة وترك الخوان جثث المرتزقة فهى لاوزن لها بينما شرق مصراته تجد التزام المصاريت بالهدنة بعد خسائرهم السابقة الفادحة ومن المصاريت انفسهم منهم اربع اساتذة جامعين خرفان من عبدت طبيب البقر مرشد الخوان عموما نهايتكم سوداء وبدلا من زفتكم للسجون ستتغير الى دفنكم فى القبور مثل كبير حكماء الخرفان اليوم سبقكم الى جهنم ليلحق باخوانكم كلاب النار الاشرار والدور قادم عليك جهز كفنك ووصيتك للاولاد بخصوص مالك الحرام بالخارج يتمتعوا به وانت تتشوى فى نار جهنم ياغبى

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