العقوري يكشف عن دور البرلمان بعد إعلان التفويض لقيادة الجيش

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، أن البرلمان أعرب باستمرار عن اعتراضه على عدم تنفيذ بعض البنود الهامة في اتفاق الصخيرات.

وبشأن بدور مجلس النواب بعد إعلان التفويض للقيادة العامة للجيش، قال العقوري، في تصريحات لوكالة “سبوتينك” الروسية، إن دور مجلس النواب هو دور رئيسي باعتباره السلطة المنتخبة، التي تمثل جميع الليبيين، وبالتالي يكون الإطار للحوار الوطني، والذي سيناقش جميع الملفات، ومنها التوزيع العادل للثروات، والمصالحة، مضيفا: “أن مجلس النواب قام سابقا بالكثير في هذا الاتجاه منذ انتخابه، حيث أصدر قانون العفو العام وقانون الاستفتاء على الدستور”

وبيّن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، أن بعض هذه البنود التي لم تنفذ تتضمن الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق كان الوضع الحالي الذي وصلت إليه ليبيا.

وتابع أن “مجلس النواب رحب في وقت سابق بنتائج مؤتمر برلين، وأعرب عن استعداده لبدء الحوار السياسي، كما جاء في التوصيات. وأن المجلس عبر أكثر من مرة عن الحاجة لبدء حوار جديد، بأفكار جديدة، تؤدي إلى وضع حلول ناجعة تعيد الاستقرار إلى ليبيا”.