العقوري: دور مجلس النواب رئيسي في جميع الملفات

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إن المجلس أعرب باستمرار عن اعتراضه على عدم تنفيذ بعض البنود المهمة في الاتفاق السياسي.

وأضاف العقوري في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن بعض هذه البنود التي لم تنفذ تتضمن الترتيبات الأمنية، وأن الوضع الحالي الذي وصلت إليه ليبيا هو نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق،مشيرا إلى أن مجلس النواب رحب في وقت سابق بنتائج مؤتمر برلين، وأعر ب عن استعداده لبدء الحوار السياسي.

وحول دور المجلس بعد إعلان تفويض الجيش، أوضح العقوري أن دوره رئيسي باعتباره السلطة المنتخبة، وبالتالي يكون الإطار للحوار الوطني.

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