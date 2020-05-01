“النجار”: الجهود المبذولة للوقاية من كورونا لا تكفي دون التزام المواطنين

عبر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار عن ارتياح المركز للجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية إلى الحيلولة دون تفشي وباء كورونا في ليبيا بشكل سريع ومكثف.

وقال النجار في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو الدولية”، اليوم الجمعة، إن هذه الجهود هي التي تقف وراء انتشار الوباء بشكل محدود في ليبيا حتى الآن، مضيفا أن غالبية الحالات التي سُجلت ليست معقدة.

وحذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض من مغبة التعويل على اطمئنان المواطنين الليبيين إلى الجهود المبذولة حاليا، كما لو كانت قادرة بمفردها على إيقاف انتشار الوباء على نطاق واسع ومعقد، لأن الالتزام التزاما كليا بقواعد الحجر الصحي، وشروطه لبنة أساسية في إستراتيجية مواجهة الوباء والسيطرة عليه.

وأوضح النجار أن معدات الفحص وآلية العزل بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بإصابتهم به، تحسنت عما كانت عليه من قبل.

وأضاف أن المركز تعاون مع مؤسسات أخرى منها وزارتا الخارجية والداخلية لفرض عزل صحي في فنادق على كل الليبيين العالقين في الخارج، والذين من حقهم العودة إلى البلاد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جزء أساسي من المساعي التي يتم بذلها لإدارة أزمة كورونا بشكل شامل وناجع، لا سيما في ما يخص الجوانب الصحية.