خرج أبناء مدينة بني وليد، اليوم الجمعة، إلى شوارع المدينة، لإعلان تفويضهم للدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة المرحلة القادمة.

وأعرب أبناء بني وليد عن دعمهم للدكتور سيف الإسلام القذافي في تولي مقاليد الأمور في البلاد، وانتشالها من الوضع الحالي الذي وصلت إليه نتيجة التناحر السياسي.

