الرقابة الإدارية تطالب المركزي والمصارف التجارية بالتحفظ على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، في كتاب رسمي، كلا من، محافظ المصرف المركزي، ومديري عموم المصرف الليبي الخارجي، المصرف التجاري الوطني، ومصرف الجمهورية، ومصرف الصحاري، ومصرف الواحة، ومصرف الوفاء، ومصرف التجارة والتنمية، بالتحفظ على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية، وعدم الإفراج عن أية مبالغ تخصها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إن التحقيقات الجارية في القضايا المتعلقة بالمخالفات المُرتكبة من قبل رئيس اللجنة التسييرية للجمعية، أثبتت وجود مخالفات إدارية ومالية من شأنها التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية.