صنع الله: حقوق العاملين بقطاع النفط محفوظة

أثنى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال مداخلة نُشرت على صفحة المؤسسة الرسمية على جهود العاملين بقطاع النفط بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يصادف اليوم الجمعة، على ما قدموه من عمل كبير خلال عام كامل، من أجل تحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة الليبية رغم الظروف الصعبة.

وفي السياق ذاته طالب صنع الله المسؤولين عن إقفال الموانئ النفطية بتحكيم العقل ورفع أيديهم عن قطاع النفط وإعادة فتح المنشآت النفطية وتدفق النفط لاستمرار الحياة في ليبيا، موضحاً أن إقفال النفط قد تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ما ترتب عليه من أثر على الميزانيات المخصصة للمؤسسة وأثر على مناحي الحياة المعتادة في القطاع وتوقف الكثير من المزايا.

وطمأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط العاملين بالقطاع بأن حقوقهم محفوظة وأن الإجراءات التقشفية ما هي إلا “سحابة صيف” ستنجلي بمجرد عودة الإنتاج بحسب قوله، مشيراً إلى أن العاملين في عدد من الشركات التابعة للمؤسسة قد تعرضوا لوقف مرتباتهم لأكثر من 5 أشهر بسبب وقف الإنتاج ومنع المؤسسة من ممارسة نشاطها من بينها الشركة الوطنية للحفر وشركة التموين إلى جانب شركة الجوف للتقنية بالإضافة إلى شركة شمال أفريقيا للاستكشاف والشركة الليبية النرويجية للأسمدة.

وأضاف صنع الله في مداخلته أن إدارة التنمية المستدامة تمكنت من التواصل مع شركاء المؤسسة والحصول على مساعدات عينية وسريعة وتم إيصالها عبر قافلة لمناطق الجنوب الغربي وقافلة لبلدية الزاوية بالإضافة إلى قافلة لمدن المنطقة الشرقية وقافلة لمناطق الواحات، منوهاً إلى أنه خلال يومين ستتجه قافلة لمناطق الكفرة فيما ستصل خلال أيام قافلة لمناطق الجبل وباطن الجبل.

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