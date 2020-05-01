اجتماع بين لجنة من مجلس الدولة ومسؤولي منظمة الصحة العالمية في ليبيا

اجتمعت اللجنة الطبية المشكلة من مجلس الدولة لمتابعة إجراءات مجابهة جائحة كورونا، الخميس، اجتماعاً مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا “اليزابيث هوف” ومنسقة الطوارئ بالمنظمة “فتحية الشامخ” بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات، على رأسها الخطة التي وضعتها المنظمة للدعم الفني كالتدريب والدعم اللوجستي لمواجهة جائحة كورونا في ليبيا، وتأثير الحرب على تقديم الخدمات الصحية الاساسية للمواطن، وتقييم النظام الصحي الحالي وإعادة بنائه في ظل قصور المنظومة الصحية في ليبيا.