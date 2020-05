صحة الوفاق: جهاز الرنين المغناطيسي سيصل بني وليد خلال 10 أيام

أكد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، محمد هيثم عيسي، الجمعة، أن جهاز الرنين المغناطيسي سيصل مدينة بني وليد

خلال 10 أيام لحاجة المدينة الماسة له، خصوصا فى ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الخميس، مع عميد بلدية بني وليد، سالم

علي انوير، ومدير إدارة الخدمات الصحية، سامي سلامة الوداني، لمناقشة كافة احتياجات

القطاع الصحي العام ببلدية بني وليد.

وذكرت إدارة الخدمات الصحية بني وليد في تدوينة عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هيثم عيسى أكد أن وزارة صحة

الوفاق وضعت بلدية بني وليد فى قائمة المناطق التى سيتم دعمها بشكل كبير، عن طريق عمداء

البلديات بالمناطق والتى ستخفف معاناة أهالي المدينة.

من جانبه قال انوير إن إدارة الخدمات الصحية بني وليد تقوم

بعملها بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي شهد تحسنًا بالفترة الأخيرة ويتطلب

استمرار دعم وزارة صحة الوفاق بشكل دائم.

