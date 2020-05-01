الاستشارية الطبية تكشف عن إجمالي ما تم اختباره في معمل “كوفيد 19”

بنغازي 02 مايو 2020 (وال) – قال المتحدث باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا أحمد الحاسي إن معمل “كوفيد 19” استقبل 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ونتائجها كانت سالبه .

الحاسي أضاف في الإيجاز الصحفي للجنة الاستشارية اليوم الجمعة أن أجمالي ما استقبله معلم كوفيد 19 في الكويفية ومركز بنغازي الطبي من عينات 413 عينه وكلها كانت سالبة.

وتابع ” فرق الرصد والتقصي أكملوا اليوم سحب 891 عينه من المواطنين الذين دخلوا من منفذ أمساعد البري .

وختم “تم تدريب فرق من أمساعد وطبرق والبردي على سحب العينات وسيفتتح معمل في المنفذ خلال الأيام المقبلة خاصة وأنه من المنتظر دخول أعداد اخرى من المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية . (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال