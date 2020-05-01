المنذر الخرطوش: المليشيات لم تتقدم على المحاور وإعلامهم كاذب

نفى مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، الجمعة، ما يتم تداوله من أخبار بشأن تقدم قوات الوفاق والمرتزقة السوريين إلى معسكر حمزة ولا حتى محيط خزانات النفط في طريق المطار.

وقال الخرطوش فى تدوينه على حسابه بموقع الفيس بوك، ليس لهم إلا الإعلام الكاذب، بعد فشل محاولة التقدم في محور المشروع اليوم صباحًا، والقوات المسلحة في عين زارة تنجح في غنم مدرعة نوع كيربي “لميس” ومدرعة فورد”.

وأوضح الخرطوش أن سلاح جو الغزو التركي المُسير يستمر في استهداف أرزاق المواطنين ويستهدف سيارة نقل وقود، مؤكدًا انتشال 6 جثث في محور المشروع تركها المرتزقة السوريين خلفهم بعد هروبهم صباح الجمعة.