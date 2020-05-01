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المنذر الخرطوش: المليشيات لم تتقدم على المحاور وإعلامهم كاذب

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، الجمعة، ما يتم تداوله من أخبار بشأن تقدم قوات الوفاق والمرتزقة السوريين إلى معسكر حمزة ولا حتى محيط خزانات النفط في طريق المطار.

وقال الخرطوش فى تدوينه على حسابه بموقع الفيس بوك، ليس لهم إلا الإعلام الكاذب، بعد فشل محاولة التقدم في محور المشروع اليوم صباحًا، والقوات المسلحة في عين زارة تنجح في غنم مدرعة نوع كيربي “لميس” ومدرعة فورد”.

وأوضح الخرطوش أن سلاح جو الغزو التركي المُسير يستمر في استهداف أرزاق المواطنين ويستهدف سيارة نقل وقود، مؤكدًا انتشال 6 جثث في محور المشروع تركها المرتزقة السوريين خلفهم بعد هروبهم صباح الجمعة.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • راينا منذ قليل اسرى من المرتزقة السوريين اسروا فى ابوسليم يحكوا بالتفصيل كيفية وصولهم لليبيا وهى وثائق يجب تقديمها لامين عام الامم المتحدة والدول الكبرى لتعرف جرائم اردوغان فى حق الشعب الليبى موثقة بالصوت والصورة كما يجب اذاعة اسماء القتلى من المرتزقة السوريين ليعرف اهاليهم هناك مصيرهم قبل ان يدفنوا فى سوريا ويكونوا عبرة لامثالهم

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  • طبعا على قناة الحدث نتمى من الجيش الوطنى ارسالها لتذاع بقنوات تحظى بمشاهدة عالية فى مصر وتوزيعها على وكالات الانباء العالمية ليرى العالم والشعب التركى جرائم اردوغان فى حق الشعب السورى والليبى

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