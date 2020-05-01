مهام توعوية للفريق الطبي داخل دار المسنين ومستشفى قورينا التعليمي

بنغازي 02 مايو 2020 (وال) – قامت عضو الفريق الطبي للتوعية من فيروس كورونا، طبيبة ابتسام الكرغلى، بإعداد استبيان عن الوضع الصحي داخل دار المسنين ببلدة مسّة، وتسليم ادارة الدار مستلزمات طبية، خلال زيارتها للدار اليومين الماضيين .

الكرغلي أشارت، إلى أن المستلزمات الطبية تمثلت في قطن خاص بالمعاقين وقفازات وكمامات وكحول طبي وزي طبي، مشيرةً إلى أن قلة الإمكانيات المتوفرة لدى الدار، لم تمنع الإدارة وكافة العاملين فيها، على القيام بواجباتهم على أكمل وأتم وجه، حيث تم عزل النزلاء وإيقاف برنامج الزيارات، والحجر الطبي للعاملين الذين تواصل مباشر مع المسنين .

وأَضافت أن مهمتها التوعوية تلخصت في تقديم عدد من الملاحظات التي تتعلق بالطرق الصحيحة لاستخدام أنواع المطهرات “كلوركس”، ومواد التعقيم وطرق التعامل معها في تنظيف الأدوات التي يستخدمها المسنين ومن بينها الكراسي المتحركة، وطرق عزل حالات الإشتباه أوالإصابة بالفيروس .

وتابعت ” قمت أيضاً وبتعليمات من رئيس الفريق الطبي، سعدة بوليفة، بالإشارة إلى طرق ارتداء وخلع القفازات وأقنعة الوجه والزي الطبي، كما قمت بتقديم مواصفات التغذية العلاجية، والتباعد الاجتماعي داخل غرف الإيواء وصالة تناول الوجبات، وفقاً لتعليمات عضو الفريق طبيبة إيمان السعيطي” .

الكرغلي أشارت في تصريحها إلى زيارتها إلى قسم الكلى في مستشفى قورينا التعليمي في بلدية شحات، وتقديم مقترح اشتراطات الجودة المعد مسبقاً في مركز خدمات الكلى ببنغازي، والتي تتعلق بطرق التعامل وعزل الحالة المصابة أومشتبه فيها وكيفية التعامل مع أجهزة الغسيل الكلوي وتعقيمها، ومواصفات التغذية العلاجية للمرضى .

كما أشادت عضو الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، إلى تطبيق العاملين بالمستشفى، لطرق الوقاية وارتداء أقنعة الوجه والقفازات والزي الطبي وفقاً لتعليمات اللجنة الطبية الاستشارية .

وفي سياق متصل، قدّمت رئيس الفريق الطبي، سعدة بوليفة، شكرها لعضو اللجنة الطبية الاستشارية بالجبل الأخضر، محمد الجراري، والى نائب مدير دار المسنين بمسّة، الصديق دخيل، والى مدير عام مستشفى قورينا التعليمي، دكتور محمد صالح، على حسن استقبالهم وضيافتهم وتسهيل إنجاز عضو الفريق لمهامها ودون أي تفصير أو تأخير يذكر .(وال – بنغازي) ف م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال