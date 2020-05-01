المستشفى “الميداني العسكري إجدابيا” يعقد اجتماعا بالمتطوعين 

إجدابيا-العنوان عقد المستشفى الميداني العسكري إجدابيا، الخميس، اجتماعه الأول في مركز وقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للبدء في برنامجه التدريبي الذي سنطلق الأسبوع المقبل. وتم خلال الاجتماع تقسيم المتطوعين إلى مجموعات وتخصصي العناية والإيواء كل حسب خبرته وطبيعة عمله. الجدير بالذكر أن المتطوعون أبدوا موافقتهم علي شروط ونظام العمل بالمستشفى الميداني حيث يكون دوامهم …
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صحيفة العنوان الليبية
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