إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة يتفقد الأوضاع الصحية بمستشفى سلوق القروي

سلوق 02 مايو 2020 (وال) – أجري مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة السيد نورى محمود الفسى برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسى العمامي، وذلك بناء علي تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية لمستشفي سلوق القروي.

واطلع الفسي خلال الزيارة الميدانية علي عدد من الاقسام و الخدمات الطبيه المقدمه لمرضى والمترددين والإجراءات الاحترازية التى تطبق للوقاية من فيروس كورونا المستجد .(وال – سلوق)

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