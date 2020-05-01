مدير أمن المرج يتابع تنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان

المرج 02 مايو 2020 (وال) – عقدت مديرية أمن المرج اجتماعا تابعت خلاله سير العملية الأمنية لتأمين مدينة المرج، و متابعة سير تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية خلال شهر رمضان المبارك .

وضم الاجتماع مدير الأمن ومساعد المدير للشؤون الأمنية و رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، وناقش الاجتماع سير العملية الأمنية، ومنع حدوث أي خروقات أمنية قد تهدد امن وسلامة المواطن والممتلكات، وكذلك زيادة التنسيق مع كافة العناصر الأمنية لضمان نجاح سير عملية التأمين بالشكل الصحيح

وفي ختام الاجتماع شدد مدير الأمن عقيد وهبى أنور الرخ على قسم التفتيش والمتابعة وقسم الانضباط علي ضرورة إجراء جولات تفتيشية علي المراكز والأقسام وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم . (وال – المرج) أ ف

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