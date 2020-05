فتحي عبد السلام يتهم الرئاسي بالفساد والتزوير

اتهم المستشار بالمحكمة العليا الليبية، فتحي عبدالسلام،

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالفساد المالي والإداري، والتزوير وعرقلة

التحقيق في قضايا بالغة الأهمية.

وقال عبد السلام في تسجيل مصور له إن حكومة الوفاق صرفت نحو

21 مليار دينار، دون أن يتم توضيح الأوجه التي صرف فيها المبلغ، واصفًا بيان وزارة

مالية الوفاق بأنه “مليء بالمغالطات”.

وأضاف عبد السلام أن حكومة الوفاق لعبت دورًا مشبوهًا

عندما تجاهلت تقريرًا يؤكد وجود خطر على طلبة الكلية العسكرية وأوصى بإخلائها، إضافة

إلى عرقلة جهود التحقيق بعد وقوع الجريمة، لافتا إلى أن مكتب المدعي العام العسكري

قد تلقى شكاوى من أهالي الضحايا بالخصوص.

وأضاف عبد السلام أنه رغم صدور قرار بإنشاء لجنة التفتيش

واعتراف الفتوى القضائية بسلامة القرار، إلا أن اللجنة بقيت حبرا على ورق طيلة عام

كامل قبل أن يتم حلها وإلغاؤها.

وكشف عبد السلام عن عمليات تزوير قام بها مسؤولون بشأن إيفادات دراسة بالخارج، إلى جانب إيقاف قرار المدعي العام العسكري القاضي بتشكيل لجان تحقيق للملحقيات العسكرية في الخارج.

