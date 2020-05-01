الخرطوش يعلن فشل مليشيات الوفاق في التقدم تجاه معسكر حمزة في طرابلس

طرابلس 02 مايو 2020 (وال) – قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، اليوم الجمعة، إنه “لا صحة لما يتم تداوله من أخبار بشأن تقدم قوات الوفاق والمرتزقة السوريين إلى معسكر حمزة ولا حتى محيط خزانات النفط في طريق المطار”.

الخرطوش أضاف ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ليس لهم إلا الإعلام الكاذب، بعد فشل محاولة التقدم في محور المشروع اليوم صباحًا، والقوات المسلحة في عين زارة تنجح في غنم مدرعة نوع كيربي “لميس” ومدرعة فورد”.

وأشار إلى أن “سلاح جو التابع للإرهاب التركي المُسير يستمر في استهداف أرزاق المواطنين ويستهدف سيارة نقل وقود”، مؤكدًا “انتشال 6 جثث في محور المشروع تركها المرتزقة السوريين خلفهم بعد هروبهم صباح اليوم”. (وال – طرابلس)

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