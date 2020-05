الخرطوش ينفي تقدم قوات الوفاق باتجاه معسكر حمزة

نفى مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش،

الجمعة، تقدم قوات الوفاق باتجاه معسكر حمزة في العاصمة طرابلس.

وقال الخرطوش في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الأنباء المتداولة عن تقدم الوفاق باتجاه معسكر حمزة أو نحو محيط خزانات النفط في طريق المطار، عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف الخرطوش أن قوات الوفاق فشلت في محاولة التقدم في محور المشروع صباح الجمعة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش في عين زارة تمكنت من غنم مدرعة نوع كيربي “لميس” ومدرعة فورد.

