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باشاغا يبحث مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي آخر مستجدات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أول من أمس الخميس، مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان لوزير الداخلية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، بحث اللقاء الذي عقد عبر خدمة التقنية المرئية، «التقدمات التي حققها الجيش الليبي بحكومة الوفاق» في حرب العاصمة.

باشاغا يؤكد لمسؤولين أوروبيين رفض «إيريني» لأنها «لن توقف توريد السلاح» إلى القيادة العامة

وأوضح البيان أن اللقاء مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في الوزارات الخارجية للدول الأعضاء، بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الاوروبيين هم اكثر من يعرف ان باشاآغا كذاب وحتي لو استمعوا اليه من باب المجامله لا تعني أنهم مصدقين فالاوربيين العاديين من اصدقاءنا بعترفوا لنا أن عصابات الرئاسي علي باطل وتعمل بشكل غير شرعي فمابالك بالاوربيين المسؤولين والسياسيين بالتأكد هم اكثر من يعرف حيثيات فتحي باشاآغا وحكومته الغير شرعيه فالاوربيين هم من صنع حكومه الوفاق فكيف لا تريدونهم يعلموا أنهم أرهابيين وقتالين قتلي

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  • مصراته عام2020 هي مصراته 1920 وفتحي باشاآغا لعام 2020 هو رمضان السويحلي لعام1920
    اليابان حفاظاً علي كرامه وكبرياء الأجيال القادمه من ان يكون هناك مكان يُعد او يعتبر وصمه عار خلفه لهم أجدادهم ارادوا ان يكون التفاوض علي الاستسلام والإقرار بالهزيمه فوق قطعه بحريه تجوب البحر حتي لا يكون هناك مكان يشهد لأجيالهم القادمه بان هنا اجدادكم أعلنوا عار الاستسلام هنا ولكن لدينا قوم ليبيين ومن يوم ما وعيوا علي الدنيا وهم يستعينوا ببلد آخر ليحاربونا ولقد جلبوا لأجيالهم المذمه وكأنهم لا يعبهوا بالعار ولا بالشنار العلني في وضح النهار والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا تريد مصراته من الليبيين ولماذا هي مُصرّه علي اقتراف جرم التحالف مع الغازي للوطن قديما وحاضرا ولما جعلت العار يلاحق كل فرد من مصراته ففي عام 1920 رمضان المصراتي حارب الليبيين في اجدابيا وفي بني وليد بسلاح ايطالي وبإعاز من ايطاليا واليوم مصراته نفسها تحارب في الليبيين بسلاح تركي وقياده تركيه فهل بالضروره اذاما كان الجد خائن لوطنه علي الحفيد ان يرث الخيانه من جده ويقوم بنفس الدور الخياني الذي الذي قام به الجد وهل يمكن معالجة هذه الآفه التي عصفت وتعصف بهذه المدينه ،آفة أسمعوا يا ليبيين أما مصراته تحكمكم يا نستعينوا بدوله آخري ونحاربوكم تحت رايتها وبضباطها وبسلاحها والحرب الدائري حاليا السلاح تركي والاموال قطريه والصدور التي يوجه لها السلاح صدور ليبيه واليد المستعمله للسلاح يد مصراته فما الذي تغير في مصراته غير ان مجرم الحرب قديما وقبل مئه عام كان رمضان اشتيوي واليوم الجرم فتحي باشاآغا

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